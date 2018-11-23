Geçen sene para etmeyen soğan bu sene altınla yarışıyor

Bursa'da üretilen ve geçen sene elde kalan arpacık soğanlar bu sene iki katı fiyata satılıyor.

Güncellenme 23 Kasım 2018 16:36

Bursa Karacabey’de üretim yapan çiftçi arpacık soğanı fiyatlarından memnun. Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, arpacık soğanın geçen yıl satılmadığı için çöpe gittiğini, bu sebeple bu sene az ekildiğini, fiyatların yükselme sebebinin bu olduğunu, soğanların geçen sene 4 TL’den satıldığını, bu sene ise 7 TL’den satıldığını ifade etti.

Soğanın fiyatı 7 TL’den satılıyor

Erdem, 2018 yılında bin dekarlık alan arpacık soğanı ekimi olduğunu, geçen yıl arpacık fiyatları kilosunun 4 liradan alıcı bulduğunu, geçen yıla göre yüzde 50 az ekim olduğunu, az ekilmesinin fiyatların yükselmesine sebep olduğunu, şu anda arpacık soğanının kilosunun 7 liradan satıldığını, az ekilmesinin sebebinin bir önceki yılda arpacıklar üreticinin elinde kaldı ve çöpe atıldığını söyledi.

Yüzde 60’ı satılmış

Bu sene ekilen bin dekarlık alandan 2 bin ton mahsül toplandığını belirten Erdem, “Karacabey'de üretilen arpacıkların yüzde 60'ı satıldı. Yüzde 40'ı ise satışta. Şu anda tüccarın elindeki arpacıklar satılarak değerlendirilmeyi bekliyor. Geçen yıllara göre bu yıl çiftçimiz arpacık fiyatlarından memnun. Geçen yıl ellerinde kalan ürünler çöpe atıldığından dolayı bu yıl çiftçimiz az ekim yaptı. Az ekim yapılması fiyatların artmasına neden oldu. Çiftçilerimiz fiyatlardan 2018 yılı için memnun” dedi.

Erdem, Karacabey'de ekilen arpacıkların sıfır numaradan başlayıp, 6 numara ile bittiğini, sıfır numaraların tarlalara ekilirken, dekar başına 30-35 kilo arasında kullanıldığını, 1 ile 2 numaralı arpacıkların dekar başına 50-60 kilo ekildiğini, 3-4 numaralı arpacıkların tarlalarda dekar başına 70-80 kilo ekildiğini, 5-6 numara denilen arpacıkların yeşil olarak ekildiğini, taze soğan olarak satışa sunulduklarını, 5-6 numaralı arpacıkların marketlerde de ufak paketler halinde satışa sunulduğunu söyledi.