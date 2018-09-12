Gece bu yemeklerden uzak durun!

Gece yemek yemenin ne kadar zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, illa bir şeyler yemek gerekiyorsa beli başlı gıdalardan uzak durmak gerektiğini ifade ediyor.

Güncellenme 12 Eylül 2018 15:16

Havanın kararması ile birlikte metabolizmada da yavaşlamalar başlıyor buna bağlı olarak alınan kaloriler daha yavaş yakılıyor. Uzmanlar gece yemekten mutlaka kaçınmak gerektiğini söylüyor. Asla yenilmemesi gereken gıdaların vücut tarafından yakılması zordur ve vücuda yağ olarak yerleşir.

Bitter çikolata

Vücuda giren şeker özellikle gece hızla emilir ve bu durumda kişilerde bel ve karın bölgesinde yağlanmalara neden olur.

Marul

İçeriğinde bulunan yüksek oranda lifler kişilerde gaz ve şişkinlik olmasına neden olur.

Keçi peyniri

İçerisinde doymuş yağların bulunması midede yanmaya ve uyku düzeninde bozukluklara neden olur. Kilo kontrolünden önemli faktörlerden birisi de düzenli uykudur.

Beyaz ekmek

Lif oranının oldukça düşük olması kişilerin kısa sürede tekrar acıkmasına neden olur.

Acı biber

Midede bulunan asit miktarını artıracağından sağlıklı bir uykunun önüne geçer.

Makarna

Yoğun kalori içermesi bakımından uzak durmak kilo kontrolü açısından son derece önemlidir. Makarna yerine sebze ağırlıklı beslenmek gerekir.