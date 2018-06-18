Gece bu besinlerden uzak durun!

Gece çok acıktınız ve buzdolabının karşısına geçtiyseniz bu besinleri yemekten mutlaka kaçının.

Güncellenme 18 Haziran 2018 09:22

Havanın kararması ile birlikte metabolizma hızında ciddi oranda bir düşüş gözleniyor. Buna bağlı olarak kaloriler daha düşük hızla yakılmaya başlıyor. Uzmanlara göre gece yemekten kaçılması gereken besinleri unutmadan gece bu besinlerden uzak durmak sağlık ve kilo kontrolü açısından son derece önemlidir. Çünkü bu yiyecekler vücut tarafından yakılmakta zorluk yaşayabiliyor ve vücuda yağ olarak geri geliyor. İşte uzmanlar tarafında gece asla yememek gerek o 6 besin...

Bitter çikolata: Vücudun şekeri hızla emmesi ile birlikte şeker vücutta özellikle ben ve karın bölgesinde ciddi yağlanmalara neden olabilmektedir.

Marul: Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle midede gaz oluşmasına neden olur şişkin bir gece geçirmenizi sağlar.

Keçi peyniri: içeriğinde bulunan doymuş yağlar kişinin midesinde yanmalara neden olabilmektedir. Sağlıklı kilo kontrolü için düzenli uyku çok önemlidir.

Ekmek: Özellikle beyaz ekmek içerisinde lif oranın yok derecede az olmasına bağlı olarak yemek yedikten bir müddet sonra tekrar hızlı bir şekilde acıkacaktır. Bu durumun meydana gelmemesi için lif oranı yüksek ekmek tercih edilebilir.

Acı biber: Acı biber mide asidini artırmasına bağlı olarak uyku düzenini yüksek oranda değiştirecektir ve uykuyu zor hale getirecektir.

Makarna: Yüksek oranda kalori içermesine bağlı olarak makarna yerine sebze ağırlıklı beslenmekte fayda vardır.