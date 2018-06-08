Gece beslenmesi ne zaman bırakılmalı?

Bebeklerinizin gece beslenmesine dair merak ettiğiniz her şeyi uzmanlar, anneler için yazdı...

Güncellenme 08 Haziran 2018 13:45

Bazı bebekler tüm gece uyurken kimileri ise geceleri 3-4 kez uyanır ve anneleri çoğu zaman bebeklerin acıktığı için mi uyandıklarını veya sütü yetmediği için uyandıklarını kendilerine sorarlar. Uzmanlar gece emzirmesini bebekler için faydalarını ve zararlarını ne zaman kesilmesi gerektiğini anlattı.

İlk aylarda 3 saate bir

Doğum sonrası sütün gelmesi ile birlikte sütün artması ile birlikte uzmanlar annelere 2-3 saatte bir emzirmeleri gerektiğini önerir. Sütün tam olarak gelmesi 3-4 günü bulur ve yaklaşık bebeklerini 3 saatte 1 emzirirler. İlk aylarda geceleri bebekler 3 saatte bir emmek isterler.

12 aydan sonra gece emmeleri biter

Altı ayı tamamladıktan sonra kontrollerde bebeklerin büyümeleri normal devam ediyorsa bebeklerin beslenmelerini onların isteklerine bırakmak gerekir. 12 ayını tamamlayan bebekler genel olarak gece emme alışkanlıklarını bırakırlar.

Gece emmezse sabah erken uyanır

Bebeklerin emme sıklığı annenin süt depoları ve süt miktarları ile ilişkilidir. Meme de bulunan sür miktarı meme büyüklüğünden bağımsız olarak çok veya az olabilmektedir. Meme de sütün çok depolanması bebek için çok büyük anlamlar ifade etmez o ihtiyacı kadar olanı alır. Eğer memede bebeğin ihtiyacı olandan çok süt depolanıyorsa birinci aydan itibaren bebek tek meme ile de kısa sürede doyabilir. Böylece geceleri daha uzun uyurlar aylık kontrollerinde de kilo alımı gayet iyi olur. Gündüz iyi beslenene bebekler anneleri ile yeteri kadar zaman geçirirlerse geceleri daha az uyanır ve 12. Aydan itibaren geceleri emme alışkanlıklarını da bırakırlar.