Gebelikte iştah ne zaman artar?

Gebelik süreci boyunca anne adaylarının en çok merak ettiği konularda birisi de hangi besini ne kadar tüketmek gerektiğidir?

Güncellenme 03 Ağustos 2018 17:34

Kadınlar için önemli dönemlerden biri olan gebelik, hormonların özellikle duygusallığın en üst seviyede olduğu dönemlerdendir ve bu dönemde en çok dikkat edilmesi gereken tabi ki beslenmedir.

Neyi ne kadar tüketmek gerekir?

Hamilelik sürecinde beslenmede nelere dikkat edilmeli ve ne kadar tüketmek gerekir?

Hamilelik sürecinde iki can taşıdığınızı düşünerek çok yemek yemek gerekir düşüncesinden sıyrılmak gerekir. Beden ihtiyacı olanı iştah aracılı ile gösterir. Eğer iştahta bir artış varsa yeme miktarında da artış yapabilirsiniz. İlk 3 ay sonunda iştahta da ciddi oranda bir artış gözlenebilir. Ancak bu hamur işi, tatlı gıdaların tüketilmesi ile birlikte iştah artışında daha da artış olmaktadır.

Hamilelik sürecinde hem bebeğinizin hem de sizin rahat bir gelişiminin olması için bazı besin gruplarına özellikle dikkat etmek gerekir.

Kalsiyum

Bebeğin gelişiminde büyük bir yere sahip olan kalsiyum, yeterince alınmadığı takdirde bebek ihtiyacı olanı anneden karşılar. İlerleyen dönemlerde de anne de kemik erimesi, diş kaybı ve eklem rahatsızlıkları gibi sorunlar görülmektedir. Bunun önüne geçmek için kalsiyum bakımından zengin besinleri tüketmek gerekir. Kalsiyum bakımından zengin olan besinler, süt ve süt ürünleri peynir, badem, fasulye, peynir gibi besinlerdir.

Protein

Vücudun temek yapı taşlarından bir olan protein hem bağışıklık sistemi hem de vücudun yenilenmesi açısından da büyük yere sahiptir. Hamileler özellikle protein ihtiyaçlarını kırmızı ve beyaz et, yoğurt, peynir, bakliyat, fındık, ceviz gibi besinlerden alınmalıdır.

Demir

Bebek ve vücudun yapılanması için demire büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Buna bağlı olarak hamilelik sürecinde kansızlık yaşanmaması için demir açısından zengin gıdalar tüketmek gerekir.

Demir açısından zengin olan besinler ise, pekmez, kırmızı et, balık, tahıllar, kuru meyve ve yemişler, ıspanak türleridir.

Vitamin

Vitaminler içerisinde özellikle C vitamini hamilelik sürecinde ihtiyaç duyulan besinler arasındadır. Aynı zamanda gebeliğin ilk üç ayında folik asit ve B grubu vitaminlerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu dönemde tüketilmesi gereken besinler ise, kuru baklagiller, domates, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, narenciye, barbunya, portakal ve sebze yemekleridir.