Gebelikte bunlarla karşılaşabilirsiniz!

Hamilelik süreci hormonların ve fizyolojik değişim ile birlikte anne adaylarını bir takım şikayetler bekliyor.

Güncellenme 21 Mart 2018 15:16

Anne adaylarını gebe olmasıyla beraber belli başlı ufak tefek sorunlar beraberinde geliyor. Kusma, karın ağrısı, sık idrara şık isteği ve baş ağrısı gibi sorunlar görülebiliyor. Uzmanlar gebelikle beraber anne adaylarının dikkat etmesi gerek sorunları anlattı

Kasık ağrısı

Kasık ağrısı genellikle gebeliğin 4. Ve 5. Haftalarında kendini gösterir ancak vajinal kanama ile beraber olmadığı sürece korkacak bir durum söz konusu değildir.

Kanama

Hamileliğin ilk döneminde yani ilk üç ayda kanamalar görülebilir ancak düşük tehlikesi de oluşturabileceğinden doktora görünmek sağlıklı olabilir.

Göğüs ağrısı

Hamileliğin en önemli hormonları olan östrojen, progestron ve prolaktin hormonlarıdır bu hormonların artmasıyla birlikte göğüslerde de bir takım değişiklikler meydana gelir. Göğüs uçlarında hassasiyetin artmasıyla beraber ağrılarda artmaktadır.

Sık idrara çıkmak

Hamilelik boyunca sık idrara çıkma ihtiyacı hissedilebilir bunun nedeni ise rahimin büyümesi ile birlikte böbreklerinde fonksiyonlarında değişiklik olmaktadır. Özellikler doğuma yakın son haftalarda bebeğin başı mesaneye baskı yapmasından dolayı idrarı çıkma sıklığı artmaktadır.

Kusma ve bulantı

Gebeliğin ilk zamanlarında hormonal değişiklikler, psikolojik etkiler, mide ve bağırsak sisteminde ki değişikliklere de bağlı olarak bulantı ve kusmalar olabilir. Ancak kilo kaybına varacak kadar yüksek derecede ise doktora görünmekte fayda olacaktır.

Yorgunluk ve halsizlik

Hamileliğin ilk dönemlerinde progesteron hormonuna bağlı olarak halsizlik, sürekli uyku hali ve yorgunluk gibi belirtileri olabilir.

Baş ağrısı

Bulantı ve kusmaya bağlı olarak gebeliğin ilk dönemlerinde vücudunda susuz kalması ile birlikte baş ağrısı meydana gelebilir.

Ciltte çatlaklar

Hamileliğin ilerlemesi ile birlikte vücutta kararmalar ve lekeler meydana gelmektedir. Aynı zamanda vücudun belli noktalarında çatlaklar oluşmaktadır.

Kabızlık

Büyüyen rahimin bağırsaklara baskısı ile birlikte kabızlık meydana gelir aynı zamanda gebelik sürecinde metabolizmanın da yavaşlamasına bağlı olarak da kabızlık oluşabilir.

Gebelik sürecinde kabızlıktan korunmak için bol su içmek ve lifli besinler tüketmek, sebze ve meyve yemek gerekmektedir. Şikayetlerin daha aratması durumunda doktordan yardım almak sağlıklı olacaktır.