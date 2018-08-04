Gebelikte bunlara mutlaka dikkat edin!

Gebelik sürecinde hem kendi sağlığınızı hem de bebeğinizin sağlığını koruyabilmek için bunlara mutlaka dikkat edin.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 11:47

Kullandığınız her kişisel bakımın ürününün doğalını kullanmaya çalışın. Makyaj malzemesi de dahil pek çok kimyasallardan uzak durun veya sayısını azaltmaya özen gösterin.

Kullandığınız kişisel bakım ürünlerinin etiketlerini mutlaka okuyun. İç güdülerinize güvenin ve şüphe duyduğunu ürünleri tercih etmeyip başka bir ürün tercih edin.

Her ürünün içerisinde mutlaka koku bulunur ancak bu kokuların nerden elde edildiği bilinmediği için tam bilinmiyor. Hamileyken bu maddelerle daha az temas edebilmek için olabildiğince uzak durmakta fayda var.

Bir çok toksin ürüne hamilelik sürecinde maruz kalmamak için saç boyası, pedikür ve spa günlerine ara vermenizde fayda var. Bu neden kuaförlerden uzak durmak sizin için faydalı olacaktır.

Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için tercih edeceğiniz kremlerin güvenilir olup olmadığına bakın ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarda olmamaya özen gösterin.

Hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise beslenmedir. Az işlenmiş ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Olabildiğince organik ürünleri tercih etmeye özen gösterin. En güvenilir ve sağlıklı yemek yöntemlerinden birisi de kendi yemeğinizi kendiniz yapın. Dışardan yiyeceğiniz veya paketli yiyecekler anne adayları için çokta sağlıklı olmayabilir.

Bu süreçte mevsim meyve ve sebzesi yemeye özen gösterin. Organik olmalarına dikkat edin.

Hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gereken bir başka ince ayrıntı ise plastik kullanımıdır.

Yemeklerinizi pişireceğiniz tencerelerin çelik olmaları noktasında dikkatli olun.

Hamilelik sürecinde Omega 3 son derece önemlidir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken detay, kirlenme seviyesi düşük balıkların olması son derece önemlidir.