Gebelikte aşırı kusma yaşıyorsanız dikkat!

Gebelik sürecinde anne adayı bulantı ve kusmayı normalin üzerinde yaşıyorsa tehlikeli bir durum ortaya çıkarabilir.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 19:26

Genellik anne adaylarının ilk adet gecikmesi ile başlayan bulantı ve kusma şikayetleri 8. Hafta ile birlikte zor bir sürece girer. Ancak 14. Haftadan itibaren bu sorun ciddi oranda azalıyor. Kusmalar genellikle sabahın ilk saatlerinde daha yoğun olarak görülüyor. Bulantı ve kusma gibi şikayetler özellikle ilk gebeliklerde daha çok görülüyor.

Psikolojik ve hormonal faktörler bulantıya neden oluyor

Hamilelik döneminde görülen bulantı ve kusmaların nedenleri tam olarak bilinmiyor. Ancak genellikle psikolojik ve hormonal değişimlerde de kendini gösterebiliyor.

Bulantı ve kusmadan korunmak için neler yapılmalıdır?

Sizi rahatsız edecek kokulardan bunlar, yemek, sigara ve parfüm gibi kokular olabilir bunlardan uzak durmak gerekir.

Mümkün olduğu kadar az ve sık öğünler yapmaya özen gösterilmeli.

Sabah saatlerinde özellik bulantının olduğu zamanlarda kuru gıdalar tercih edilmeli.

Gebeliğin ilk dönemlerinde sağlıklı beslenme konusunda ısrarcı olmayıp, bulantıyı artıracak gıdalar bir süre tüketilemeyebilir.

Çok gerek duyulmadıkça kan ilacı gibi mideyi tahriş edilecek ilaçları kullanmayın

Mide yanması ve ekşimesi gibi sorunların olduğu zamanlarda soda ve soğuk içeceklerden kaçınmak gerekir.

Doktorların uygun gördüğü zamanda uygun gördüğü miktarlar da B6 vitamini, bulantı önleyici ve mide asidini azaltıcı ilaçlar kullanılabilir.

Gebelik sürecinde yaşanana aşırı bulantı ve kusmalar ciddi hastalıklara işaret edebilmektedir. Normalin üzerinde bulantı ve kusma yaşıyorsanız mutlaka doktorunuz ile iletişim halinde bulunun ve yönlendirmelerini dikkate alın.