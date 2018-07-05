Gebelik için en uygun yaş hangisi?

Anne adaylarının hamile kalmak için yaş süreleri genetik ve fizyolojik yapılarına göre değişkenlik göstermektedir.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 16:27

Kültürel ve sosyolojik etkenlere bağlı olarak toplumumuzda kadınların hamile kalma yaşı git gide yükseliyor. Ancak kişilerin fizyolojik yaşına da bağlı olarak ilerleyen yaşlarda hamile kalma ihtimali ne yazık ki daha güç olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre bir kadının 1 yıl için hamile kalma ihtimali 30’lu yaşlarda yüzde 80 iken, 35’li yaşlarda bu rakam yüzde 60 oluyor, 40 yaş civarında ise yüzde 30’lara kadar düşebiliyor. Ancak yumurta kalitesine de bağlı olarak ileri yaşlarda görülen gebeliğin düşükle sonuçlanma gibi bir ihtimali de olabiliyor. Yaşın yanı sıra doğurganlığı etkileyen diğer faktörler ise miyomlar, çikolata kistleri gibi jinekolojik problemler aynı zamanda şeker ve guatr da doğurganlığı etkilemektedir. Anne yaşı ilerledikçe bebeğin down sendromu kromozom fazlalığı veya eksikliği olma ihtimali de artmaktadır. Buna bağlı olarak uzmanlar kadınların hamile kalmak için yaşlarını çok ileri zamanlara ötelememeleri tavsiye edilir.

Ne kadar sürede gebe kalınır?

Hamile kalma süresi anne adayının ihtimali ve şansına bağlıdır. Sağlıklı herhangi bir sorunu bulunmayan çiftlerin yumurtalama zamanına denk getirdikleri ilişkiden gebe kalma ihtimali yüzde 12 ile yüzde 15 civarıdır. İlk ayda gebe kalma ihtimali yüzde 15 olan çiftlerin 3. Ayda bu ihtimal yüzde 50’lere yükselirken 6. Ayda 80’leri görmektedir.

Anne baba olmak isteyen çiftler sabırlı olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. 1 yıl boyunca korunmasız devam eden ilişkide gebe kalmak başarı ile gerçekleşmedi ise mutlaka bir uzmana görünmekte fayda olacaktır. Doktora başvuracak olan çiftlerin ise 35 yaş altı ise 12 ay, 35 yaş üstü ise de 6 ay arası mutlaka görülmeleri gerekmektedir. Jinekolojik muayene gebe kalma ihtimali açısından çok önemlidir. Eğer gebe kalmanın önünde bir engel oluşursa kısa sürede büyümeden tedavisi açısından büyük önem taşımaktadır. Jinekolojik muayeneyi kadınların mutlaka alışkanlık haline getirmesi gerekmektedir.