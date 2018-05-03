Gazzellilerden İsrail'e ilginç protesto

Gazzeliler, Avatar kıyafetleri ve makyajıyla İsrail'i protesto etti.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 17:25

İsrail'i protesto etmek isteyen Gazze halkı ilginç bir yönteme başvurdu. Han Yunus kentinin İsrail'e sınır bölgesinde Avatar filmindeki Na'vi ırkının kıyafetleri ve makyajlarıyla maviye bürünen bir grup Filistinli, İsrail karşıtı sloganlar atarak İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto etti.

Avatar gibi giyindiler

Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında gösteriler devam ediyor. Bu kapsamda Gazzeli bir grup gösterici, İsrail sınırında Avatar filmindeki Na'vi ırkının andıran renklerle sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

1976’da topraklarına el koydular

İsrail, 30 Mart 1976 yılında Celile bölgesinde yaşayan Filistinlilerin topraklarına el koydu. Filistin halkı bu kapsamda, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

Altı kişiyi katlettiler

Gösteri düzenleyen vatandaşlara İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda altı kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı.

Direnişin sembolü

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.