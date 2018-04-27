Gazileri darp edenler hakkında karar çıktı!

Geçen yıl Ankara'da gazileri ailelerinin gözü önünde darp eden şahıslar hakkında karar verildi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 16:29

Geçen yıl Ankara'da yaşanan ve tüm Türkiye'ye ayağa kaldıran olay sonrası yargılanan isimler hakkında karar çıktı. Yaşanan olayda, Terörle mücadele gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile ailelerini sokak ortasında darp edilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede; şüpheliler Doğan Çiçek, Tamer Görkem, Barış Y, Batuhan Ö, ve Enes K. hakkında, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılama," "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alanen aşağılama" suçlarından cezalandırılmaları talep etmişti.

Saldırıya uğrayan gaziler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da ziyaret edilmişti.

Devam eden davanın bugün görülen karar duruşmasında 3 sanığa 5 ila 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.