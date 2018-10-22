Gaziantep’te rehine krizi!

Gaziantep’te G3'le birliğinden kaçan bir asker, girdiği AVM'de bir mağaza çalışanını rehin aldı.

Güncellenme 22 Ekim 2018 11:47

Gaziantep’te firar eden bir asker, yanına aldığı G3 piyade tüfeği ile bir AVM’de mağaza çalışanını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edildi. Girişi kapatılan mağaza çevresinde, yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri firari askeri ikna ederek gözaltına aldı.

Asker çalışanları rehin aldı

15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan AVM’de bir mağazaya girerek buradaki çalışanları rehin alan askeri gören vatandaşlar, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Çok sayıda personel sevk edildi

Alınan ihbar üzerine AVM’nin bulunduğu bölgeye asker, polis, sağlıkçı ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Gözaltına alındı

Girişe kapatılan mağaza çevresinde yoğun önlemler alan güvenlik güçleri firari askeri ikna ederek gözaltına aldı.