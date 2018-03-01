Gazi olan kahraman asker, Afrin'e uğurlandı!

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Gazi Uzman Çavuş Osman Fidan, selam ve dua ile Afrin'e uğurlandı.

Güncellenme 01 Mart 2018 10:16

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi için uzun zamandır Tatvan'da olan Uzman Çavuş Osman Fidan, operasyona kaldığı yerden devam etmek için tekrar törenle bölgeye uğurlandı.

Türk bayrakları ile uğurlandı

Tatvan Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Ellerindeki Türk bayrakları ile uğurlama programına katılan Hizan ve Tatvanlı öğrenciler ise Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere yazdıkları mektupları, Afrin'e uğurlanan Kahraman Gazi Uzman Çavuş Osman Fidan'a verdi.

Dua ve selamlarla Afrin'e gönderildi

Uzman Çavuş Osman Fidan, uğurlamasına katılan anne, baba ve eşin yanı sıra; Kaymakam Özkan, Tugay Komutanı Atay ve katılan diğer kişilerle ayrı ayrı vedalaştı. Gazi Afrin'deki birliğine dua ve selamlarla gönderildi.

Uğurlamaya kimler katıldı?

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Uzman Çavuş Osman Fidan'ın Konya'dan gelen ailesi, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Hizan ve Tatvan'dan gelen öğrenciler ve orda bulunan askerler gaziyi uğurlayanlar arasındaydı.