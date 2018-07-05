Gazete Habertürk bugün son baskısını yaptı!

Gazete Habertürk, bugün son baskısıyla okurlarına veda etti.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 11:40

Habertürk bugün son baskısıyla okurlarına veda etti. Gazete "Son Baskı" manşetiyle çıktı. Okurlarına 9 yılı aşan geçmişinden sayfalar sundu.

Çalışanların toplu fotoğrafını paylaşan gazetenin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz "bu fotoğraf aynı zamanda bir noktanın fotoğrafı. Evrende belki önemsiz, insanlık tarihinde belki küçücük ama yaşamlarımız ya da Türkiye’de gazetecilik açısından çok belirleyici bir nokta.Bundan sonra gelecek cümleleri yine hep birlikte paylaşmak umuduyla..." dedi.