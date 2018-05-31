Gaytancıoğlu: Kurbanlık koyun gibi gittik

CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinden biri olan Okan Gaytancıoğlu, kurbanlık koyun gibi gittiklerini söyledi.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 11:48

CHP'den İyi Parti'ye geçip sonra tekrar partilerine dönen 15 milletvekilinden olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, bu durumdan haberleri olmadığını, kurbanlık koyun gibi gittiklerini söyledi.

"Annem kızar, eşim kızar"

Edirne'de 24 Haziran seçimleri kapsamında listeye giren adaylar basına tanıtıldı. Tanıtımda İyi Parti'ye geçtikten sonra yeniden partisine dönen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti değişikliği ilk teklif edildiğinde "Annem kızar, eşim kızar" dediğini aktardı.

"Aklıma Necdet Budak geldi"

Bu durumdan kendilerinin haberi olmadığını aktaran Gaytancıoğlu, kurbanlık koyun gibi gittiklerini, aklına CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldiğini, bir zamanlar kendisi için de geçer diye dedikodular olduğunu, hemen aklına o geldiğini, "Ben yapamam, annem kızar, eşim kızar, halkım kızar dedim" diye düşündüğünü söyledi.