Gayrimenkul alışverişinde "gerçek değer" dönemi

Ev, işyeri ve arsaların gerçek değeri tüm illerde ve ilçelerde tek tek belirlenecek ve kimse fiyatlar üzerinde oynama yapamayacak.

Güncellenme 29 Kasım 2018 10:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; ev, işyeri ve arsaların gerçek değerini tüm illerde ve ilçelerde tek tek belirleyecek. Bu kapsamda kimsenin değerinin altında satış göstermemesi ve tapuda gerçek değerinde satışların 2019'da başlayacağı belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre, gayrimenkul sektörünü etkileyecek çalışmayla Türkiye'deki bütün ev, arsa ve işyerlerinin gerçek değerini gösteren harita çıkarılacak.

Gerçek fiyattan satış yapılacak

Fiyatlardaki bu değer düşüşünün ve yükselişinin anında haritaya yansıyacağı, tapulardaki satışlarda haritadaki değerlerin dikkate alınacağı, buna göre harç kesileceği, bundan sonra 500 bin TL’ye satılan evin 200 bin TL’ye satılmış gibi gösterilmeyeceği ifade edildi.

Vergi kaybının önüne geçilecek

Uygulamaya 2022’de geçilecek ve öncesinde vergi kaybının önüne geçmek isteyen bakanlık, bu kapsamda ara formül hazırladı. 2019 yılında yürürlüğe girmesi planlanan formüle göre; ev, arsa veya işyeri satışı yapanların değerleme şirketlerinden ekspertiz raporu alacak. Tapuya, tahmini olarak 250-300 TL’ye temin edileceği belirtilen raporla gidilecek ve gerçek değer üzerinden satış yapabilecek.