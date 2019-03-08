Garry Rodrigues, yeni takımına alışamadı

Galatasaray’dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'a alışamadı ve beklenen performansı sergileyemedi.

Güncellenme 08 Mart 2019 12:38

Devre arasında 9 milyon euro karşılığında Galatasaray’dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan’a adapte olamadı. Yeni takımında 5 maçta forma giyen yıldız oyuncu, gol de atamadı, asist de yapamadı.

İki haftadan önce sahalara dönmeyecek

Antrenmanlarda takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yeşil Burun Adalı oyuncunun iki haftadan önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

Ayrıca, Rodrigues'i transfer eden teknik direktör Slaven Bilic de takımdan gönderildi. Yerine Şilili çalıştırıcı José Luis Sierra geldi.