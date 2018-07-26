"Garibanım" dedi ama en pahalı avukatı tuttu!

Mahrem görüntüleri internete sızdıktan sonra "Tanıyanlar bilir; yalnızım garibanım” açıklaması yapan İntizar'ın piyasanın en pahalı avukatını tuttuğu öğrenildi.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 17:31

Sinem Gedik’le mahrem görüntülerinin internete sızması ile gündeme gelen İntizar, hakkındaki iddialara "Garibanım" ifadeleri ile cevap vermişti. Fakat İntizar’ın adını Gülben Ergen’le geniş kitlelere duyuran ve yüksek ücrete çalışan ünlü avukat Altın Mimir'le çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

"Tanıyanlar bilir; yalnızım garibanım”

Görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında açıklama yapan İntizar, "Tanıyanlar bilir; yalnızım garibanım. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Çok kötüyüm. İnsanlar beni korusun" ifadelerini kullanmıştı.

2 ay uzaklaştırma kararı

İntizar, kendisini itibarsızlaştırdığı iddiası ile Mustafa Ceceli hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Davaya bakan avukatın Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü avukatla çalışıyor

Ünlü avukatın ilk hamlesi ise Ceceli’ye uzaklaştırma kararı almak oldu. İntizar’ın mahkemeye başvurması üzerine Ceceli’nin kendisine 2 ay süreyle yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına yönelik tedbir kararı aldırttı.

Ceceli’nin haksız dava açtığı iddia edildi

Ünlü şarkıcı İntizar adına başvuru yapan avukat Mimir, aleyhine tedbir kararı talep edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'e nafaka ödememek için haksız ve hukuka aykırı velayetin değiştirilmesi davası açtığını belirtti.