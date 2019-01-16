Gamze Özçelik’ten Selda Alkor’a jet yanıt!

Selda Alkor’un katıldığı bir programda Gamze Özçelik için "Afrika’yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" sözleri ile yaptığı eleştiriye yanıt gecikmedi…

Güncellenme 16 Ocak 2019 13:33

Katıldığı ödül törenin tesettürlü olarak giden Gamze Özçelik dikkatleri üzerine topladı. Kurduğu dernek aracılığı ile de sık sık yardım faaliyetlerinde bulunmaya devam ediyor.

Selda Alkor ise katıldığı bir magazin programında Afrika’da suyu kuyusu açan ve Suriyeli mültecilere yardım eden oyuncu Gamze Özçelik’i hedef alan eleştirilerde bulundu. Gamze Özçelik hakkında “Afrika’yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin” açıklamasında bulundu.

Gamze Özçelik’ten cevap çok gecikmedi

Gamze Özçelik sosyal medya hesabında yapılan yardımlar, açılan su kuyuları ve bağışların nasıl gerçekleştiğini ve bunun yanı sıra ülke içinde de bir çok faaliyetin olduğunu anlatan “Toplu cevap olsun ümidiyle” başlıklı bir açıklama yaptı. Özçelik’in sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Bilmeden, okumadan, incelemeden konuşanlara ilk ve son kez toplu cevap olması ümidiyle...

Öncelikle bilinmesini isterim ki, yardımları yapan şahsım değil, kurucusu ve başkanı olduğum, Türkiye ve bir çok mazlum coğrafyada faaliyet gösteren Umuda Koşanlar Derneği'nin bağışçılarıdır. Bizim görevimiz bu yardımları hakkıyla yerine ulaştırmaktır. Yapılacak yardımın ulaşacağı yeri, kategorilerden yine bağışçılarımız belirlemektedir.

Ne kadar şükretsek az ki şu anda 1.5 sene önce kurulmamıza rağmen Türkiye ve dünyada toplamda 109 burslu öğrencimiz vardır. Yurtiçinde şu ana kadar ulaştığımız onlarca aile, hazırladığımız kardeş aile projeleri, erzak yardımından kömüre, battaniye ve kırtasiyeden kıyafet ve mama yardımına kadar geniş bir ağımız bulunmaktadır.

Bu böyle bilinsin ki; Allah bize ömür ve kuvvet verdikçe, ülkemiz başta olmak üzere açlığın, susuzluğun ve savaşların olduğu yokluğun olduğu, milyonlarca yetimin başı boş kaldığı topraklarda, elimizden geldiği kadar umuda koşmaya, şanlı Türk bayrağımızı sallandırmaya devam edeceğiz. Umuda Koşanlar Derneği Gamze Özçelik

Geri yanıt geldi

Gamze Özçelik’in açıklamasının ardından yeniden magazin programına telefonla bağlanan Selda Alkor, "Kimse için kötü bir şey söylediğimi sanmıyorum. Gamze Özçelik'in iyilikler yapması beni mutlu eder." Açıklamasında bulundu.