Gamze Özçelik'ten örnek hareket

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Suriyeli bir aile ile iftar yaptı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 11:05

Pendik'te UMHD tarafından organize edilen buluşmada, oyuncu Gamze Özçelik 11 haneli Alalı ailesi ile iftar yaptı. İftar sırasında aile samimi ve içten sohbet gerçekleştiren ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerine yansıdı.

Birlikte iftar yaptığı ailenin Suriyeli olmasından dolayı da ayrıca memnun olduğunu dile getiren Özçelik, Türkiye'de mülteci olarak bulunan bir ailenin yanında iftar yaptığını, zor durumda kalmış, savaştan kaçmış, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sesini duyurmak için organize edilen bir iftar gerçekleştirildiğini söyledi.

Gamze Özçelik, çok çocuklu ve kalabalık bir aile olmasına rağmen ailenin mutlu olduğunu, çok güzel bir aile olduğunu, savaşta arkadaşlarından çok kayıplar yaşadıklarını, ailenin anne ve babasının hayatta olduğunu, çocukların en azından yetim olmadığını, çok çocuklu kalabalık bir aile olduğunu, güler yüzlü olduklarını, onlarla birlikte olmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Özçelik iftar sonrası aileye ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.