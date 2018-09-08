Gamze Özçelik'ten alkışlanacak hareket

Televizyon dünyasından çekilerek kendini hayırseverliğe adayan Gamze Özçelik, yardım için 400 bin TL'lik evini sattı.

Güncellenme 08 Eylül 2018 13:23

Ünlü oyucnu Gamze Özçelik, yatırım için Göztepe’de aldığı 1+1 evini 400 bin TL’ye Afrikalı muhtaçlara yardım için sattı.

Evini sattı, yardım için harcadı

Son zamanlarda yardım kampanyaları ile dikkati çeken güzel oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar' derneğinin ayakta durması için büyük bir fedakarlık yaptı. Yıllar önce Göztepe’den yatırım için aldığı 1+1 evi 400 bin TL’ye yardım için satan Özçelik, bu parayı yardım fonuna aktardı.

Kenya’da büyük bir yardıma imza atmıştı

Televizyon dünyasından çekilen ve yaptığı yardım kampanyaları ile gündeme gelen Gamze Özçelik, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da Kenya'ya 100 bin TL'lik gıda ve kıyafet yardımı yapmıştı.