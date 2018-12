Gamze Özçelik, tesettürlü ilk fotoğrafını paylaştı

Daha önce kapanmak istediğini açıklayan Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafı ile ilk paylaşımını yaptı.

Güncellenme 20 Aralık 2018 14:34

Kendisini muhtaç insanlara adayan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, katıldığı bir ödül töreninde tesettürlü haliyle dikkat çekmişti. Gamze Özçelik yeni haliyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını da yaptı.

“Masmaviydi gökyüzü"

Şahsi Instagram hesabından açıklama yapan hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Gamze Özçelik paylaştığı fotoğrafın altına, "Her fotograf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü" notunu düştü.

“Kapanmak Allah’ın emri”

Daha önce de değişen hayatına dair açıklama yapan Gamze Özçelik, uzun süredir namaz kıldığını, iman etmiş biri olarak kapanmanın farz ve Allah’ın emri olduğunu, kapanması gerektiğini bildiğini, bunu başarmayı istediğini söylemişti.