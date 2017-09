Game of Thrones'tan yeni rekor!

Game of Thrones‘un yedinci sezonu internete sızdırılmasına rağmen reyting rekoru kırdı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 17:54

Beklediğimiz birçok gelişmeye ev sahipliği yapan Game of Thrones‘un yedinci sezonu internete sızdırılmasına rağmen reyting rekoru kırmayı başardı. Fakat görünen o ki dizinin başarısı sadece resmi platformlarla kısıtlı kalmadı.

Kısaca hatırlatmak gerekirse Game of Thrones yedinci sezonu 80 dakika uzunluğundaki The Dragon and the Wolf isimli bölümle sonlandırdı. Bu bölüm 12.1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi. HBO GO’daki rakamları da ekleyince izlenme sayısı 16.5 milyona ulaştı. Tüm bu verilerin ışığında Game of Thrones’un bir kez daha kendi rekorunu kırdığı ortaya çıktı. The Dragon and the Wolf dizi tarihinde en çok izlenen bölüm oldu. Ağustos ayının sonunda biten yedinci sezonun kırdığı rekorlar bununla sınırlı kalmadı.

TorrentFreak‘in son paylaşımına bakılırsa Game of Thrones’un her bölümü yaklaşık olarak 140 milyon defa korsan olarak indirildi. Bu hesap yapılırken resmi kaynakların hiçbir şekilde hesaba katılmadığı, yasadışı sitelerin ve torrent platformlarının göz önünde bulundurulduğu dile getirildi.

The Spoils of War ve Beyond The Wall bölümlerinin erkenden internete sızdırılması korsana olan ilginin artmasına neden oldu. Böylece Game of Thrones’un yedinci sezon bölümleri 1 milyar korsan indirme sayısına ulaştı. Bu sayede Game of Thrones her alanda lider olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.