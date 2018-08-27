Game of Thrones izleyicisini üzen haber

“Game of Thrones”un görsel efekt süpervizörü Bauer, final sezonunun ileri bir tarihte yayınlanacağını açıkladı.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 13:24

Dünyadaki çok sayıda insanın merakla beklediği dizi “Game of Thrones”un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, yeni sezonunun planlanan tarihte gösterime girmeyebileceğini açıkladı.

Ekip olarak çalışmaya yeni başladıklarını belirten Bauer, işlerinin en erken Mayıs 2019'da biteceğini, 2019 Mayıs'ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacaklarını, yani bunun 8-9 aylık bir süreç olduğunu, ancak devam dizisinin çekimlerinin Şubat'ta başlayacağını, pilot bölümün böyle olacağını, yani onların başlaması durumunda bile daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla iş olduğunu belirtti.

Bauer, finalin çok cesurca olduğunu, izlemesi çok ilginç olacağını, objektif bir şekilde baktıklarını, bu dizinin başka bir şekilde sona eremeyeceğini düşündüğünü, bitmesi gerektiği gibi bittiğini söyledi.