Game of Thrones dizisinde ölenler için lokma dağıtıldı!

Game of Thrones'un final bölümü bittikten sonra ölenlerin ardından lokma tatlısı dağıtıldı.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 15:43

Dünyada ve Türkiye’de 8 sezondur milyonlarca kişi tarafından büyük bir beğeni ile izlenen Game of Thrones, dün gece 03.00'da Akmerkez'de final gecesiyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin çok tartışmalı finalinden sonra ölenlerin ardından lokma tatlısı dağıtıldı.

Lokma dağıtıldı

Yapım ekibi, "Son sezonda kaybettiklerimiz anısına…" yazarak bastırdıkları afişe Night King, Jorah Mormont, Theon Greyjoy, Melisandre, Lyanna Mormont ve Edd Tollet karakterlerin isimlerini yazdı. Alışveriş merkezinde bir kısım, dizinin temasına uygun olarak hazırlanıp tatlı dağıtıldı.