Galibiyet sonrası çapkınlık yapan Dirar yakalandı!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çapkınlık yaparken yakalandı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 15:35

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çapkınlık için gittiği bir mekanda kameralara yakalandı. Ortaköy'de bulunan bir mekanda 3 güzelle yakalanan Dirar, kameraları görünce panik oldu.

Saat 05.30'da arkadaşları ile kapıdan çıkan Dirar, aniden patlayan flaşlar karşısında şok oldu. Yanında bulunan arkadaşları ise devreye girip muhabirin fotoğraf makinasını elinden almaya çalıştılar.

Galibiyet sonrası çapkınlıkla kutlama yapan bir diğer isim ise Akhisar Belediyespor'un Fransız futbolcusu Abdou Sissoko oldu. Dirar ile aynı mekanda eğlenen Sissoko'ya da 3 güzel eşlik etti. Bursaspor galibiyetini güzellerle kutlayan ve mekandan sabah karşı çıkan Sissoko da görüntü alınmaması için devreye arkadaşlarını soktu.