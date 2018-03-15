Galaya alkollü gitti, düşmekten son anda kurtuldu!

Kaybedenler Kulübü Yolda'nın başrol oyuncuları Nejat İşler ve Yiğit Özşener, filmin galasına alkollü geldi.

Güncellenme 15 Mart 2018 14:21

"Kaybedenler Kulübü Yolda"nın gala gecesine birçok ünlü isim katıldı. Filmin başrollerinde Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran'ın yer alıyor. Filmin galası Kadıköy Rexx Sineması'nda yapıldı.

Galaya alkollü geldiler

Galada filmden çok kadın oyuncuların şıklığı ve Nejat İşler'in alkollü olması konuşuldu. Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasında Nejat İşler ile Yiğit Özşener'in alkollü olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Nejat İşleri, Rıza Kocaoğlu kurtardı

Alkolü fazla kaçıran ve ayakta durmakta zorlanan Nejat İşler, düşme tehlikesi geçirdi. Nejat İşler'in yardımına ise yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu koştu.

Özşener ve Doğandemir aşk mı yaşıyor

Yiğit Özşener ile Hande Doğandemir hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. İkili toplu fotoğraflarda yan yana gelmemeye özen gösterdi.