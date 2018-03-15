Galaxy S9 tam not aldı!

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus, yapısal değişiklikler nedeniyle dayanıklılık testlerini başarı ile tamamladı ve tam not aldı.

Güncellenme 15 Mart 2018 12:06

Samsung en son piyasaya sürdüğü Galaxy S9 serisinde bir yenilik getirmediği için eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak yapısal değişiklikler nedeniyle S9 dayanıklılık testlerini başarı ile tamamladı ve tam not aldı.

iPhone X’ın en büyük rakibi olan Galaxy S9, bir önceki sürümü Galaxy S8 ile aralarında teknik özellik ve kabiliyet bakımından çok fazla ayrışamıyor. Ancak iPhone X’a rakip olabilecek büyüklükte özelliklere sahip.

Çok daha dayanıklı

Samsung Galaxy serisinin S8 ile S9 arasında en büyük fark S9’un çok daha dayanıklı bir mobil cihaz olması. Samsung S9’u kasa kısmında daha güçlü alüminyum alaşım kullanıp telefonda bulunan metak çerçeveleri güçlendirdi ve bunun yanı sıra ekran camını daha da güçlendirerek Samsung Galaxy S9’u düşmelerde ve çarpmalarda oluşacak kırılmalara karşı güçlendirdi.

Ön ve arka yüzeyler cam

Ön ve arka yüzeylerinde cam malzeme tercih edilmiş olsa bile, donanım fonksiyonlarında düşme ve çarpmalara karşı parmak izi sensörü ve tuşlarında metal malzemeye yer verilmiştir. Yapılan deney çalışmalarında telefonun boyası kazındığında dış bölgesinde bulunan donanımın metallerle güçlendirilmiş olduğu ortaya çıkıyor.

Esneklik ve yamukluk yok

Samsung daha önceki modellerinde AL 6013 alüminyum malzemesini kullanırken Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinde daha sert ve dayanıklı olması adına AL 7003 alüminyum malzemesine yer verdi. Telefonlara aşırı derecede güç uygulandığında bile esneme ve yamulma olmuyor. Bu sebeple telefonu arka cebinde taşımaya alışkanlık haline getirmiş kişiler bile güvenle taşıyabilirler. Galaxy S9 ve S9 Plus’un en büyük özelliklerinden birisi de tamamen cam yüzeye sahip olmasına rağmen herhangi bir esneme belirtisi göstermemiştir.

Suya karşı dayanıklılık aynı

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus’un suya karşı göstermiş olduğu dayanıklılık önceki modellerin gösterdiği tepkiden farklı değil. Diğer modellerde olduğu gibi son modellerde de suya karşı dayanıklılık IP68 olduğu belirtildi. Bu kadar dayanıklı olması için yapılan çalışmalar telefonda bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi. Kullanılan malzemelere bağlı olarak korunaklı ve dayanıklı bir telefon haline gelen Galaxy S9 ve S9 Plus ağrılığında değişmeler oldu önceki sürümlere oranla daha ağır oldu.