Galaxy S9, 1300 TL indirimle mi satılacak?

Samsung'un yakın zamanda piyasaya sunacağı modeli Galaxy S9'un satışı için yapacağı kampanya kullanıcıları şimdiden heyecanlandırdı.

Güncellenme 21 Şubat 2018 13:01

Samsung yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı yeni modeli Galaxy S9'un satışını artırmak için farklı bir kampanya ile alıcının karşına çıkacak. İddiaya görei Samsung Galaxy S9'u eski telefonunu getirenlere 1300 TL indirimle satacak. Galaxy S9 ve Galaxy S9+’yı inceleyen bir kişi markanın satış kampanyası hakkında bazı iddialarda bulundu. Bu kişiye göre, Güney Koreli firma Galaxy S9’da S8’e göre büyük değişiklikler yapmadığı için ‘eski model’ telefonu olan tüketicileri hedef alacak.

Yeni modelin özelikleri neler?

Reddit kullanıcısı incelemelerde bulunduğu Galaxy S9’un yazılım özellikleri hakkında da bazı değerlendirmeler yaptı. Buna göre, Samsung’un yeni amiral gemisinde kullanıcılar kilit ekranına duvar kağıdı olarak video belirleyebilecek ve bu video fazla şarj tüketmeyecek. Canlı Odak özelliği, çift kameralı Galaxy S9+’a özel olacağını söyledi.

Eskisini getirene yenisi indirimli

Sızıntılara göre Galaxy S9’un fiyatı Galaxy S8'den 100 dolar daha yüksek olacak. Samsung yeni lokomotifi yapmayı düşündüğü modelin satışında eskisini getirene yenisi indirimli pazarlama taktiğini kullanmayı düşündüğü iddia edildi. Samsung, Galaxy S9 almak isteyen müşterilerin eski telefonu 350 dolar indirim sağlayacağı iddia ediliyor.