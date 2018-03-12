Galaxy S8 mi, S9 mu?

Kullanıcıya yeni sunulan Galaxy S9, bir öncekinden daha iyi yapan özellikleri ne? Özellikleri kullanıcılar tarafından yeteri kadar cezbedici mi?

Güncellenme 12 Mart 2018 20:32

Teknolojinin önde gelen isimlerinin her yeni akıllı telefon modelinin tanıtımı beş yıl öncesine kadar çok önemli bir etkinlikti. Teknolojiyi yakından takip edenler her markanın yeni modelinin özelliklerini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyordu. Bir yıllık emek, AR-GE çalışmaları, yeni modellerin yepyeni özelliklerle karşımıza çıkmasını sağlıyordu.

Yeni akıllı telefonlardaki fark

Son yıllarda ne yazık ki yeni modellerde bulunan özellikler bir öncekine kıyasla çokta farklı değil. Kullanıcılar tarafından farkın az olması yeni modeli almak yerine biraz daha bekleyip bir sonra ki modeli tercih etmekten yana oluyor. Çünkü bir sonraki modelle bir önceki model arasında teknolojik anlamda büyük farklılıklar bulunmamakta.

Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Yeni model telefonlar çok farklı özelliklere sahip olmamakla beraber yani büyük yenilikleri beraberinde getirmemelerine rağmen, 6 bin TL’ye kadar varan yüksek fiyat etiketleriyle dudak uçuklatıyor.

Galaxy S9’un farkı

İki telefon markasını karşılaştıran Business Insider’a göre geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan ve bu ayın sonunda da Türkiye’de kullanıcıya sunulacak Galaxy S9’u ele aldı.

Günümüzde en iyi android telefon olarak bilinen Galaxy S9, bir önceki model olan Galaxy S8 ile karşılaştırıldığında büyük yenilikleri olmadığı göze çarpıyor.

Tasarım noktasında ele alındığında aralarında hiçbir farkın olmadığı göze çarpıyor. Yeni modelin çerçevesi Galaxy S8’e oranla çok daha az ince. Arka plan ele alındığında değişen nokta sadece parmak izi okuyucusunun bulduğu yer değiştirilmiştir.

Donanımda farklılık

Donanım noktasında ele alınan Galaxy S8 ile Galaxy S9 arasında pek fark görünmüyor özellikleri birbirleriyle aynı. Galaxy S8’de bulunan ekran hala en iyisi. Galaxy S9’da ekran bir öncekine göre hiç bir şey değişmediği için mobil cihazlar arasında en iyi ekrana sahip telefonlar. Fotoğraf çekme kalitesi olarak bakıldığında ise çok büyük fark olmadığı ortaya çıkıyor. Galaxy S9’un kamerası ile Galaxy S8’in kamerasında bir fark olmamasına rağmen özel kameraya sahip olan telefon Galaxy S9+ oldu. Her iki telefonun performansında ve pil ömrü arasındaki farkta büyük değişiklikler bulunmamaktadır.

Galaxy S9’un S8’den üstün olduğu noktalara bakıldığında yüz ve göz tanıma teknolojisi bir önceki modele göre çok iyi, aynı zamanda fotoğraf çekerken daha fazla zoom yapılabiliyor.