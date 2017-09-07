Galatasray o ismi bitirdi .

Cenk Gönen'in gidişinin ardından yedek kaleci arayan Galatasray, Cédric Carrasso'yu renklerine bağladı.

Güncellenme 07 Eylül 2017 20:22

Cenk Gönen'in gidişinin ardından yedek kaleci arayan Galatasray, Cédric Carrasso'yu renklerine bağladı.

Galatasaray Kulübü, Bordeaux ile yollarını ayıran Fransız kaleci Cédric Carrasso ile anlaşma sağladı. Transfer sezonunda çok önemli takviyeler yapan Galatasaray, yedek kaleci transferini de gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, Bordeaux ile yollarını ayıran Cédric Carrasso ile 2 yıllığına anlaştı.



Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kalecinin yarın sabah İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği, daha sonra da resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Cédric Carrasso, Galatasaray'dan yıllık 600 bin euro kazanacak.

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