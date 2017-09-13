Galatasaraylılar Metin Oktay'ı anıyor!

Galatasaray'ın efsane futbolcularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay vefatının 26. yılında saygıyla anılıyor.

Güncellenme 13 Eylül 2017 11:59

13 Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay, vefatının 26. yıl dönümünde anılıyor.

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun en büyük simge isimlerinden biri olan Metin Oktay, her yıl ölüm yıl dönümü olan 13 Eylül'de İstanbul Topkapı'da yer alan Kozlu Mezarlığı'nda kabri başında anılıyor.

Taçsız Kral Metin Oktay kimdir?

Metin Oktay, 2 Şubat 1936'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen futbolcu ve teknik direktördür. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra futbol kariyerine Damlacıkspor'da başladı. 1953-1954'te Mensucat'ın altyapısında oynamaya başlayan Metin Oktay, 1954-1955'te İzmirspor'a transfer oldu ve profesyonel futbol kariyerine adım attı.

İzmirspor'da oynadığı tek sezonda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı. 1955'te İstanbul'un köklü takımlarından olan Galatasaray ile anlaştı ve ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu. 1959'da kurulan Milli Lig'de de gollerinde devam ederek burada da gol kralı oldu ve 1961'de İtalya'nın Palermo takımına transfer oldu.

1 sezona yakın bir süre Palermo forması giyen Metin Oktay, yeniden Galatasaray'a döndü. Döndüğü sezonda üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı ve üç gol krallığı daha elde etti. 1962-1963'te Türkiye Süper Ligi tarihinde 38 golle en çok gol atan oyuncu oldu ancak bu rekoru 1987-1988'de Tanju Çolak tarafından 39 golle kırıldı.

Milli takım formasını 36 kez giydi ve 19 gol atmayı başardı. Metin Oktay'ın gol krallığı listesi şöyledir:

1956-57 İstanbul Profesyonel ligi, 17 golle,

1957-58 İstanbul Profesyonel ligi, 19 golle,

1958-59 İstanbul Profesyonel ligi, 22 golle,

1959 Türkiye ligi,11 golle,

1959-60 Türkiye ligi, 33 golle,

1960-61 Türkiye ligi, 36 golle,

1962-63 Türkiye ligi, 38 golle,

1964-65 Türkiye ligi, 17 golle,

1968-69 Türkiye ligi, 17 golle.

Futbolculuk kariyerini 1969'da sonlandırdı ve 1969-1970 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör yardımcısı oldu ancak teknik direktör sezon sonunda değiştirilince görevinden ayrıldı. Ardından 1972-1973'te Bursaspor teknik direktör yardımcısı oldu ve sezon sonuna kadar görevini sürdürdü.

13 Eylül 1991 günü, sabah saat 04:15 sularında eski adıyla İstanbul Boğaziçi Köprüsü çıkışında aracıyla geçirdiği trafik kazasında otomobili takla attı ve kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Metin Oktay'ın mezarı İstanbul Topkapı'da yer alan Kozlu Mezarlığı'nda yer alıyor.