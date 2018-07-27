Galatasaraylı yıldız futbolcunun acı günü!

Galatasaraylı yıldız futbolcu Serdar Aziz'in ani bir şekilde rahatsızlanan amcası hayatını kaybetti.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 14:49

Galatasaraylı başarılı futbolcu Serdar Aziz’in amcası hayatını kaybetti. Ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden amcasının acı haberini alan Aziz, büyük üzüntü yaşadı. Yıldız oyuncu cenaze için Bursa’ya gitti.

Özel izin aldı

Milli futbolcunun, cenaze dolayısıyla Fatih Terim'den özen izin aldığı ve ailesinin yanında olmak istediği öğrenildi. Serdar'ın bu nedenle Tunus'taki Club Africain maçına takımla beraber gidemeyeceği, daha sonra takımdan ayrı olarak ekibe katılacağı belirtildi.