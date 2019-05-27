Galatasaraylı oyuncu Fenerbahçe yolcusu!

A Spor yorumcusu Uzundurukan, Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 10:49

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile üç yıllık anlaşma yaptığını duyurdu. Uzundurukan, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 1,5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma yaptığını ve Galatasaray'ın kendisi için yaptığı 900 bin euroluk teklifi reddettiğini belirtti.

Taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı

1994 doğumlu forvet oyuncusu bu sezon Galatasaray ile 30 maça çıktı. Sinan bu maçlarda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı. Bilindiği üzere Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmayan golcü oyuncu, taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.