Galatasaraylı Diagne'den çarpıcı açıklamalar

Süper Lig'de 30 kez fileleri havalandırarak bu sezonun en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Diagne, kariyerine dair merak edilenleri anlattı.

Güncellenme 30 Mayıs 2019 13:01

Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal'de bulunan Galatasaraylı Mbaye Diagne, ülkesinin basın kuruluşlarına verdiği röportajda kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.

“Juventus'la devamlı temas hâlindeyim”

Süper Lig’de bu sezon 30 kez fileleri sarsan ve en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Diagne, Igfm adlı radyo kanalı ve Agence de Press Senegalaise'e verdiği demeçlerde şunları söyledi:

"Juventus'la devamlı temas hâlindeyim. Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında olduğumu duymak, benim için büyük bir gurur. Juve de beni arayıp tebrik etti. Açıkçası onlarla çok iyi bir ilişkimiz var. Zaten Juve, çok sevdiğim bir kulüp ve orada oynadığımda bana çok büyük destek olmuşlardı. Şayet Juventus bana şu an bir teklifte bulunsa hiç çekinmeden bunu kabul ederim. Çünkü onlar, çok büyük bir kulüp."

“Onlar için para kazanmam gerekiyor”

"Attığım 30 golün üzerine söylenecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer Galatasaray'dan ayrılmam gerekirse bana en yüksek maaşı teklif eden kulübe gideceğim. Zira bir ailem var ve onlar için para kazanmam gerekiyor."