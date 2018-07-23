Galatasaray'ın yeni kalecisi o isim mi olacak?

Bursaspor Başkanı Ay, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Harun Tekin için Galatasaray'ın da teklif verdiğini söyledi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 11:50

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Harun Tekin için Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan bir açıklama geldi.

Ali Ay, Milli kaleci hakkında "Şu ana kadar bize Beşiktaş'tan Harun Tekin için bir teklif gelmedi. Harun'un menajeriyle konuşuluyor. Galatasaray'dan daha önce bir teklif gelmişti. Teklif gelsin, sonra değerlendireceğiz. Olabilir diye düşünüyoruz." sözlerini kullandı.

Geçen yıllarda da Galatasaray'dan teklif aldıklarını belirten Ay, Harun Tekin için takas düşünmediklerini, Galatasaray'ın 2 sene kiralama teklifi olduğunu, beklentilerin karşılanmadığını ama onlardan da teklif gelebileceğini düşündüklerini, arkasında iki genç oyuncunun daha olduğunu, onların şans bulabilmesi için gidebilir diye düşündüklerini, Harun Tekin'in de kendi kalecileri olduğunu söyledi.