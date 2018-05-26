Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?

Galatasaray'da bugün yapılacak seçimde dört aday başkan olmak için yarışacak.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 10:42

Galatasaray'da bugün seçim heyecanı var. Kulüp bugün olağan seçimli genel kurulunu yapılıyor. Seçimde, Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlık için yarışacak.

Diban heyeti oluşturulup seçime geçilecek

Kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Divan heyeti oluşturulduktan sonra seçime geçilecek.

15.00’te oy verme işlemi sona erecek

Kongre boyunca kayıtlar açık olacak ve aidatlarını yatırmış 8 bin 181 üye oy kullanacak. Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Seçimde dört aday yarışacak

Yapılacak olan olağan genel kurulda, dört aday yarışacak. Şu anki başkan Mustafa Cengiz, Ocak'taki yapılan seçimlerde koltuğunu Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek, Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.

Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak.

Adayların yönetim kurulu listeleri belli oldu

Seçim sonrası başkan olacak kişilerin listesinde yer alacak isimler de belli oldu. Buna göre;

Mustafa Cengiz

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.

Dursun Özbek

Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

Ozan Korkut

Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.

Ali Fatinoğlu

Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.