Galatasaray'ın son hazırlık maçı Valencia ile...
Galatasaray, PSV Eindhoven ile yaptığı hazırlık maçı sonrası Valencia ile de karşılaşacak.
İsviçre'nin Montrö şehrinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray, oyuncularına antrenmanın ilk bölümünde sürat ve koordinasyon çalışması yaptırdı. Galatasaraylı futbolcular, yenilenme koşusunun ardından idmanı tamamladı.
Çarşamba günü PSV Eindhoven ile oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacakları antrenmanla devam edecek.
Sarı-kırmızılı takım, yarın İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma taraftarlara açık olacak.
Bu maçla İsviçre kampını tamamlayacak olan Galatasaray, karşılaşma sonrası İstanbul'a dönecek.