Galatasaray'ın "Schalke 04" kabusu!

Dün akşam Schalke 04 ile karşılaşan Galatasaray, 2-0 mağlup oldu.

Güncellenme 07 Kasım 2018 10:19

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Schalke 04'e 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip iki golü de hatalı bir şekilde yerken, çıktığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Galatasaray üçüncü, Schalke 04 ikinci sırada

Dün akşam Schalke 04'le karşılaşan Galatasaray, 2-0 mağlup olurken, D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamda 4 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Alman ekip ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

Porto, Moskova'yı 4-1 yendi

Grubun diğer maçında ise lider Porto evinde Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yendi ve 10 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova'nın ise henüz puanı bulunmuyor.