Galatasaray'ın penaltı talihsizliği

Galatasaray, Süper Lig'deki 11 maçından 6'sında golleri penaltıdan yedi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 10:13

Galatasaray bu sezon Spor Toto Süper Lig'de penaltılardan en fazla gol yiyen takım oldu. Takımın ligdeki maçlarda kelesinde gördüğü son 11 golün 6’sı penaltı ile geldi.

Rakipler penaltıyı gole çevirdi

Galatasaray, Süper Lig’in beşinci haftası itibarıyla; Kasımpaşa, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş ile karşılaştı. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekibin rakipleri birer kez penaltı atışı yaptı ve bunu gole çevirdi.

Muslera bir penaltı kurtardı ama…

Galatasray, aynı dönemde Bursaspor’la yaptığı bir maçta da penaltı kararı ile karşı karşıya kalmıştı ve Aytaç Kara'nın kullandığı penaltıyı kaleci Muslera çıkarmıştı. Fakat Aytaç, devam eden pozisyonun sonunda topu filelere göndermeyi başarmıştı.

Son 9 maçtan sadece birini kazandı

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki son 9 resmi karşılaşmadan sadece bir tanesini kazandı. Bu süreçte Süper Lig’de sadece Kayserispor’u yenebilen Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kalırken; Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde de hüsran yaşadı

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray; Schalke 04 ile berabere kalırken, Lokomotiv Moskova'ya da yenildi.