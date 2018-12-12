Galatasaray'ın ne kadar borcu var?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kançal, kulübün toplam borcunu ve alacaklı oldukları rakamı açıkladı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 17:16

Galatasaray’ın toplam borcunun 2 milyar 971 milyon TL olduğu açıklandı. Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, bugün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kulübün mali raporları hakkında bilgiler verdi.

Ne kadar borç var?

Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğunu, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin lira olduğunu belirtti. Kançal, borç farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğunu kaydetti.

Terim, zoru sever

Galatasaray’ın sezon sonu şampiyon olacağına inandığını belirten Kançal, hiçbir zaman kolay bir şampiyonlukları olmadığını, Fatih Terim’in zoru sevdiğini, bütün sıkıntı ve problemlere rağmen şampiyon olacaklarını, Ocak ayında gerekli eksikliklerin tamamlanacağını, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.