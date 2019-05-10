Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 18:17

Galatasaray ile Çaykur Rizespor’un oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Galatasaray’da sakatlığı devam eden Mitroglou ile cezalı Belhanda kafilede yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekibin kadrosu belli oldu.

Buna göre, halen sakat olan Kostas Mitroglou ve sarı kart cezalısı Younes Belhanda kafilede yer almıyor.

İşte Galatasaray’ın kadrosu:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.