Galatasaray'ın ilk transferi olay olacak!

Galatasaray, Beşiktaş'tan Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya giden Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.

Güncellenme 20 Aralık 2018 10:04

Sezon arası transfer çalışmalarını devam ettiren Galatasaray, ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Ocak ayında bir stoper ve iki forvet almak için kolları sıvayan takımın hedefinde Beşiktaş’tan Çin’e giden Demba Ba var.

Sezon sonuna kadar kiralamak istiyor

İddiaya göre Galatasaray, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedelsiz kiralamak istiyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro önerilecek.

Başkan Cengiz de sıcak bakıyor

Galatasaray, kiralama ücreti vermeyeceği için UEFA Finansal Fair Play'e takılmayacak. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.