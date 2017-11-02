Galatasaray'ın gözü Deniz Türüç'te!

Galatasaray, Kayserispor'dan Deniz Türüç için devre arasında yeniden girişimlere başlayacak.

Güncellenme 02 Kasım 2017 11:59

Galatasaray yaz döneminde de istediği ama Kayserispor’un 6 milyon euro fiyat biçmesinden dolayı alamadığı Deniz Türünç’ü yeniden göz hapsine aldı. Sarı-kırmızılılar yeniden Kayserispor'un kapısını çalacak, Deniz'e talip olacak.

Tudor Fenerbahçe maçında izledi

Teknik direktör Igor Tudor’un son olarak Fenerbahçe karşısındaki futbolundan çok etkilendiği genç yeteneğin transferini ısrarla istediği bildirildi.

Hırvat teknik adamın, 10 numara tanımına uyan 24 yaşındaki futbolcunun, kanatlardaki etkinliği ve belli bir pozisyonda sabit kalmamasını çok beğendiği ifade edildi.

Ayrıca bu transferlerle beraber Galatasaray’ın kazancının çok yüksek olacağı öngörülüyor. Takımdaki sol ayaklı futbolcu eksikliğinin giderileceği ve yine kaliteli yerli futbolcu konusunda da nokta atışı yapılması planlanıyor.

Galatasaray’ın yaz döneminde ilgilendiği Deniz Türüç, teklifi kabul etmesine karşın Kayserispor’un istediği 6 milyon euroluk bonservis bedeli transferi engellemişti.