Galatasaray'ın efsane geri dönüşü!

Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, maçı 2-0'dan geri gelerek 3-2 kazandı.

Güncellenme 18 Mart 2019 09:49

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e en yakın takım olan Galatasaray, Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir’in puan kaybettiği haftada Galatasaray, 2-0'dan geri gelerek 3-2 kazandı. Böylece zirve ile arasındaki puan farkını 8'den 6'ya düşürdü.

Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda galibiyet gollerini 45+2'de Ndiaye, 56'da penaltıdan Diagne ve 63'te Feghouli attı. Yeşil-beyazlıların gollerini ise 16'da Sakho ve 42'de Saivet kaydetti.

Bu sonuçla puanını 52'ye yükselten Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada farkı 6'ya indirdi ve 2. sırada yer aldı. 28 puanda kalan Bursaspor ise 15. sırada kaldı.

15’inci dakikada Bursaspor golü buldu. Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Yusuf ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek topu ön direğe doğru çevirdi. Altıpas çizgisinde Luyindama’dan seken topu iyi takip eden Sakho kayarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

42’nci dakikada Bursaspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan topla birlikte hızlı çıkan Yusuf, sol kanada doğru uzun top oynadı. Burada topu kontrol eden Lima sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını yay üzerindeki Saivet’ye aktardı. Saivet de topun gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

45+2’nci dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Mariano’nun havadan pası sonrası Luyindama kafa ile topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Gelen topa N'Diaye iyi yükselerek düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Okan’ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.

54’üncü dakikada Aytaç’ın ceza sahası içerisinde Belhanda’ya yaptığı müdahaleyi VAR’a danışarak inceleyen hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

56’ncı dakikada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlak ile kaleci Okan’ı ayrı köşelere gönderdi ve konuk ekip maçta eşitliği sağladı: 2-2.

63’üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Emre’nin ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Onyekuru, son çizgiye inmeden pasını ceza yayı üzerine hareketlenen Feghouli’ye aktardı. Feghouli de topun gelişine klas bir vuruş yaparak kaleci Okan’ın solundan filelere gönderdi: 2-3.

82'inci dakikada Onyekuru, Galatasaray'ın 4. golünü attı ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.