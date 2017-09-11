Galatasaray'ın Asamoah defteri kapanmadı

Sarı-kırmızılı ekibin Asamoah transferinin rafa kaldırmadığı öğrenildi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 17:39

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kaal Galatasaray'ın transfer görüşmelerine ilişkin önemli bilgiler edinildi.

Transferin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da sol bek transferi için hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Hürriyet Gazetesi Facebook canlı yayınına katılan Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızılıların sol bek transferi gündemindeki son gelişmeleri izleyenlerle paylaştı.

Asamoah defteri kapanmadı

Galatasaray'da Asamoah defterinin kapanmadığını belirten Küçük, bu transferin devre arasında ya da gelecek sezon sonu bitirilmek istendiğini söyledi. Galatasaray Muhabirimiz ayrıca, menajerler tarafından önerilen Tagliafico, Baba Rahman ve Kenedy için ise sarı kırmızılıların olumsuz görüş belirttiğini ifade etti.

Kaynak: Hürriyet/Arena