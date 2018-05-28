Galatasaray'ı transfer heyecanı sardı

Yeni sezona yeni oyuncularla girmek isteyen Galatasaray, bazı oyuncularla yollarını ayırmayı, bazıları ile de gelecek sezonda da devam etmeyi planlıyor.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 11:57

Şampiyonlar Ligi'ne göre bir kadro oluşturmak için yeni dönem için transferde düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi biten oyuncuları sayesinde rahat bir nefes alacak. Galatasaray'ın mukavelesi biten 6 oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayacağı, Donk ile yeni mukavele imzalayacağı, Nagatomo ve Denayer'i de takımda tutmak istediği belirtildi.

Hakan Balta, Yasin Öztekin, Koray Günter, Latovlevici, Carrasso ve Eray İşcan'ın yıllık maaşlarının toplamı 4 milyon 960 bin Euro yani 27 milyon liraya denk geliyor. Maaş bütçesinde sağlanacak bu tasarruf ile yeni transferlerin önü açılacak.