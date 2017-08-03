Galatasaray'dan yeni transfer açıklaması
Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada yeni transfer için Brezilyalı oyuncu Fernando Reges ile görüştüklerini bildirdi.
Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'in transferi için görüşmelere başlanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) açıkladı.
İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama:
Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
BU AKŞAM GELİYOR
Galatasaray'ın İngiltere'nin Manchester City takımından transfer ettiği Fernando, bu akşam saat 21:30'da İstanbul'da olacak.
CNN Türk