Galatasaray'dan sürpriz karar
Sarı kırmızılı takıma sağ bek olarak transfer edilen ancak sol bekte de forma giyen Martin Linnes'in suyu ısındı.
Teknik direktör Tudor, sezon başında sağ beke Brezilyalı Mariano'nun transferiyle forma şansını kaybeden Linnes için de yönetime 'yetersiz' raporu vererek sol beke takviye istedi.
2019'da gelmesi beklenen yabancı sınırlaması nedeniyle sarı kırmızılı yönetimin de Martin Linnes ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray sezon başından bu yana sol bek için Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'a Norveç ekibi Molde'den transfer olan Martin Linnes, sarı kırmızılı forma ile 51 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.