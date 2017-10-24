Galatasaray'dan skandal bir paylaşım daha!

Fenerbahçe derbisindeki koreografinin FETÖ'yle bağdaştırılmasının ardından Galatasaray'ın sosyal medyasından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Güncellenme 24 Ekim 2017 12:27

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılılara koreograrifi nedeniyle başlayan FETÖ bağdaştırması artarak devam ediyor.

Dikkat çeken paylaşım

Koreografi olayının ardından Galatasaray'ın bu sabah sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Günaydın Galatasaray ailesi' paylaşımı FETÖ'cülerin simgesi haline gelmiş bir kareye benzetildi.

Öyle ki; o el ele tutuşma FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'nda çaldığı şarkının internette bulunan görsellerinde ve Enes Kanter'in paylaşımları arasında da yer alıyor.

Kaynak: Ensonhaber